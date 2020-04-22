SportsNFL Jordan Love Film Analysis (2020 NFL Draft) By Zac Shomler - April 21, 2020 16 0 SHARE Facebook Twitter Jordan Love Film Analysis (2020 NFL Draft) Strong Opinion Sports Show Video Clip by Zac Shomler Quarterback Analysis <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span> #ZacShomler #QuarterbackAnalyst #WhatDoesTheFilmSay #StrongOpinionSports